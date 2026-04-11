تُنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الثلاثاء القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

