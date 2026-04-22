جازان تتصدر مناطق المملكة في معدلات القراءة لعام 2025

سجّلت منطقة جازان أعلى معدلات القراءة على مستوى مناطق المملكة خلال عام 2025، وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر يعكس تنامي الوعي الثقافي والمعرفي لدى أفراد المجتمع.

وأظهرت البيانات أن نحو (76)% من سكان المنطقة قرأوا كتابًا واحدًا على الأقل خلال العام، فيما تصدّرت جازان كذلك نسبة قراءة المواقع الإلكترونية للصحف بـ (82)%، إضافة إلى تسجيلها المرتبة الأولى في قراءة مواقع المجلات بنسبة بلغت (74)%، مما يعكس حضورًا لافتًا للقراءة بمختلف أشكالها.

ويأتي هذا التميز بالتزامن مع إطلاق أول معرض للكتاب في جازان لعام 2025 تحت شعار “جازان تقرأ”، إلى جانب اتساع نطاق المبادرات والأنشطة الأدبية والتعليمية التي شهدتها المنطقة، وأسهمت في تعزيز ثقافة القراءة وتنمية الاهتمام بالمعرفة.

ويؤكد هذا الحراك الثقافي المتنامي نجاح الجهود المبذولة في الاستثمار في الإنسان، عبر دعم البرامج والمبادرات المعرفية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي يعزز ثقافة التعلم والاطلاع.