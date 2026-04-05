من (32) إلى (323) مرفقًا

جازان تسجل قفزة نوعية في مرافق الإيواء السياحي

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
جازان تسجل قفزة نوعية في مرافق الإيواء السياحي
المواطن - واس

سجّلت منطقة جازان تحولًا لافتًا في قطاع السياحة خلال الفترة من عام 2020م وحتى الربع الأول من عام 2026م، إذ ارتفع عدد مرافق الإيواء السياحي من (32) إلى (323) مرفقًا، بما يعكس تنامي الاهتمام بتطوير البنية التحتية السياحية، وتلبية الطلب المتزايد من الزوار.

وأوضحت أمانة المنطقة أن هذا النمو المتسارع يُعد انعكاسًا لرؤية ترسخ مكانة المنطقة بوصفها وجهة سياحية رائدة، تجمع المقومات الطبيعية والتنوع الثقافي، إلى جانب تطوير مرافق حديثة تراعي أعلى معايير الجودة؛ مما يسهم في استقطاب السياح من داخل المملكة وخارجها.
وبيّنت أن مرافق الإيواء تتنوع بين الفنادق الفاخرة، والشقق المخدومة، والشاليهات، والمنازل السياحية، والمنتجعات، مع التركيز على تقديم خدماتٍ متكاملةٍ تشمل المطاعم، والمرافق الترفيهية؛ لتعزيز تجربة الزوار، والارتقاء بمستوى إقامتهم.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في تنشيط الفعاليات السياحية والمهرجانات التي تعكس الهوية المحلية؛ مما يسهم في زيادة الحركة السياحية، ويدعم حضور المنطقة على خريطة السياحة الوطنية.

ويعكس هذا التوسع في المشاريع التطويرية ما تشهده المنطقة من حراكٍ تنمويٍّ متسارعٍ، أتاح للزوار الاستمتاع بتجارب سياحية متكاملة تجمع الراحة والترفيه؛ مما يدعم في الوقت ذاته مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

