جامعة أمِّ القُرى تستعرض تجربة الخريج الناجح بالمسابقة الدولية للذ

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٠ مساءً
جامعة أمِّ القُرى تستعرض تجربة الخريج الناجح بالمسابقة الدولية للذ
المواطن - فريق التحرير

استعرضت جامعة أمِّ القُرى تجربة “الخريج الناجح” ضمن فعاليات معرض المنتجات المعرفية لتحدي الابتكار في التطبيقات 2026، المقام في مقر الجامعة بمكة المكرمة، وذلك ضمن البرامج المصاحبة للمسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم 2026، التي تقيمها جامعة أم القرى بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ للتعليم (EdUHK)، وتحالف الذكاء الاصطناعي للبحث والتعليم (AIREA).
وجاءت هذه الفعالية في إطار ورشة عمل تناولت تجارب عدد من خريجي الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مستعرضة مساراتهم المهنية وكيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى فرص عملية في سوق العمل.
وتمحورت الورشة حول آليات صناعة الفرص المهنية للخريجين، وسبل دخول سوق العمل في المجالات التقنية المتقدمة، بما يسهم في تنمية معارف الطلبة وإكسابهم الخبرات التطبيقية، إلى جانب إبراز دور الجامعة في احتضان أفكار الطلاب المبدعين وتبني مشاريعهم الابتكارية، ودعمهم بعد التخرج لتعزيز الابتكار في التطبيقات التقنية.
وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبرمجة بالوصف الإبداعي، وطرق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مبتكرة في مجالات التعليم والعمل، إضافة إلى استعراض أبرز التحولات التي يشهدها سوق العمل في ظل تسارع التطورات التقنية.

جامعة أم القرى تعلن فتح القبول في 55 برنامجًا للدراسات العليا

جامعة أم القرى تعلن فتح التسجيل في مقرأتها الإلكترونية للقرآن الكريم

