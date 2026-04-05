جامعة الأميرة نورة تُطلق “معسكر إكسل التحليلي”

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مُمثلة في كلية العلوم، بالتعاون مع الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات اليوم، “معسكر إكسل التحليلي: من الجداول إلى اتخاذ القرارات”، لتنمية مهارات تحليل البيانات باستخدام برنامج إكسل، وبناء كفاءات تحليلية تنافسية تواكب متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

ويهدف المعسكر الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء 14 أبريل، إلى تمكين المُشاركات من أعضاء الهيئة الإدارية، والطالبات وخريجات الجامعة، والمهتمات في المجال، من تحويل البيانات إلى رؤى إستراتيجية، وتنمية مهارات تحليل البيانات بدءًا من التنظيم والمعالجة، مرورًا باستخدام الدوال والصيغ الإحصائية والجداول المحورية، وصولًا إلى تصميم لوحة معلومات تفاعلية، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامج إكسل.

ويتضمّن المعسكر ثلاث ورش عمل تدريبية؛ للتعريف باستخدام الدوال والصيغ الأساسية والإحصائية، ولاستعراض الجداول المحورية وتحليل البيانات المتقدم، إضافةً إلى ورشة تُركز فيها على تنفيذ مشاريع تحليلية، وبناء لوحة معلومات تفاعلية. كما يشتمل المعسكر على جلسة حوارية مُصاحبة بعنوان “أهمية البيانات وتحليلها في سوق العمل”، تستضيف من خلالها مختصين لربط مخرجات المعسكر باحتياجات بيئة العمل، وذلك بدمج الجانب التدريبي بالتطبيقي، من خلال تنفيذ مشاريع واقعية.

وأوضحت رئيسة المعسكر، عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الرياضية في كلية العلوم الدكتورة شهرة الغامدي، أنّ معسكر إكسل التحليلي يُمثِّل فرصة نوعية يُمكَّن المُشاركات من مهارات تحليل البيانات وتوظيفها عمليًا، بوصف الإكسل أداة عملية أساسية للتحليل وبناء لوحات المعلومات، تُسهم في تحويل البيانات إلى رؤى عملية تدعم اتخاذ القرار.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن جهود كلية العلوم للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرامية إلى تمكين الطالبات من المهارات التقنية والتحليلية، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل، وبناء كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي.