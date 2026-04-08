جامعة الأمير مقرن تعلن عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم المهني عن بُعد

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
المواطن - واس

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المهني (عن بُعد)، وذلك ضمن جهودها لتعزيز فرص التطوير المهني وتأهيل الكوادر الوطنية ببرامج معتمدة ومرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المطروحة تشتمل على دبلوم مشارك مهني عام (30 ساعة)، ودبلوم متوسط مهني مدة عامين (60 ساعة)، فيما تتنوع التخصصات المتاحة لتشمل الإدارة التنفيذية، وإدارة المشاريع، والإدارة المكتبية، والمحاسبة والإدارة المالية، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والأمن والسلامة، وأمن المعلومات.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم المهني عن بُعد

جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم المهني عن...

بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن

بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن

وأشارت الجامعة إلى أن فترة التسجيل بدأت في 4 مارس 2026م، وتستمر حتى 3 مايو 2026م، داعيةً الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.

