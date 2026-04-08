جامعة الأمير مقرن تعلن عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم المهني عن بُعد

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المهني (عن بُعد)، وذلك ضمن جهودها لتعزيز فرص التطوير المهني وتأهيل الكوادر الوطنية ببرامج معتمدة ومرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وأوضحت الجامعة أن البرامج المطروحة تشتمل على دبلوم مشارك مهني عام (30 ساعة)، ودبلوم متوسط مهني مدة عامين (60 ساعة)، فيما تتنوع التخصصات المتاحة لتشمل الإدارة التنفيذية، وإدارة المشاريع، والإدارة المكتبية، والمحاسبة والإدارة المالية، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والأمن والسلامة، وأمن المعلومات.
وأشارت الجامعة إلى أن فترة التسجيل بدأت في 4 مارس 2026م، وتستمر حتى 3 مايو 2026م، داعيةً الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.