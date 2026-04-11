جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد

قررت جامعة الباحة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة “بلاك بورد (رافد)”، وذلك لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع مقراتها.

وأوضحت الجامعة أن القرار يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.