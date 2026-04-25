جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلبة الدوليين

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول للمنح الداخلية والخارجية المخصصة للطلبة الدوليين، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضورها الأكاديمي واستقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم التبادل الثقافي والمعرفي وترسيخ مكانتها التعليمية.

وأوضحت الجامعة أن طلبات التقديم تستمر حتى 21 مايو 2026م، عبر منصة “ادرس في السعودية”، داعيةً الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة.