جامعة الطائف: الدراسة عن بعد اليوم الاثنين في فروع رنية والخرمة وتربة

أعلنت جامعة الطائف أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم الاثنين 10 ذو القعدة 1447هـ الموافق 27 أبريل 2026م عبر منصة البلاك بورد في فروع الجامعة بمحافظات (رنية والخرمة وتربة) فقط.
وتابعت جامعة الطائف على منصة إكس: أنه تبقى الدراسة الحضورية مستمرة في المقر الرئيس بالحوية وجميع مقرات الجامعة بالطائف.