جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين

أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيس بالحوية وجميع مقارها بالمحافظة اليوم الاثنين 25 شوال 1447هـ الموافق 13 أبريل 2026م، وتحويلها إلى “عن بُعد”، وذلك ابتداء من الساعة 12:30 ظهرًا، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الجامعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، على أن تُستكمل الدراسة عبر منصة “البلاك بورد” وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.