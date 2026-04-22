جامعة القصيم: الدراسة عن بعد .. غدًا

أعلنت جامعة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة.
وقالت الجامعة، في بيان لها: “استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم.. تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1447/11/6هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة”.