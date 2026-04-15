جامعة القصيم: الدراسة عن بعد.. غدًا

أعلنت جامعة القصيم، تحويل الدراسة غدا الخميس عن بعد لجميع الطلاب والطالبات.
وقالت الجامعة، في بيان لها: “إنه استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1447/10/28هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #جامعة_القصيم في جميع مقرات الجامعة”.
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) April 15, 2026