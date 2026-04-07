جامعة القصيم تعلن فتح باب النقل الوظيفي

أعلنت جامعة القصيم عن استقبال طلبات النقل الوظيفي على وظائف “معيد ومحاضر”، وذلك حتى يوم السبت 23 شوال 1447هـ، من خلال التقديم عبر منصة “مسار” الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يتم عبر الرابط: masar.sa، حيث تشمل الفرص الوظيفية عددًا من التخصصات التالية: السياحة والآثار، الإعلام والاتصال، التمريض الباطني والجراحي، صحة الأم والطفل، الصحة النفسية والعقلية وصحة المجتمع، التعليم التمريضي، المحاسبة، والتسويق.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة خلال الفترة المحددة، مؤكدةً حرصها على استقطاب الكفاءات المؤهلة لدعم العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها الأكاديمية.