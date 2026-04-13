جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات

أقرت جامعة الملك سعود حزمة من التعديلات الأكاديمية الشاملة، تضمنت إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات، وذلك في إطار توجه استراتيجي لتحديث المسارات التعليمية ومواءمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وشملت القرارات إعادة هيكلة عدد من الكليات، حيث تقرر إلغاء جميع برامج كلية علوم الأغذية والزراعة، إلى جانب إيقاف كافة برامج كلية اللغات وعلومها، بهدف رفع كفاءة المنظومة الأكاديمية وتعزيز تركيزها على التخصصات ذات الجدوى.
كما طالت التعديلات عدداً من برامج كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إذ تم إلغاء برامج اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، ضمن عملية مراجعة أوسع لمحتوى البرامج ومخرجاتها.
وأكدت الجامعة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مراجعة شاملة تهدف إلى تطوير جودة التعليم، وتحسين مخرجاته، مع التركيز على التخصصات التي تتماشى مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل في المرحلة القادمة.