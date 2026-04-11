أعلنت جامعة بيشة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بسبب التقلبات الجوية وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة البلاك بورد.

وقالت جامعة بيشة، في بيان عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد 12 أبريل 2026م الموافق 24 شوال 1447هـ في كليات جامعة بيشة بالنماص وبلقرن، وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة البلاك بورد”.