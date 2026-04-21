جامعة جازان تحصل على اعتماد أكاديمي دولي لعدد من برامجها العلمية

حصلت جامعة جازان على الاعتماد الأكاديمي الدولي لعدد من برامجها في كلية العلوم من قبل هيئة الاعتماد الألماني الدولي (ASIIN)، في خطوةٍ تعكس جودة مخرجاتها التعليمية، وتعزّز مكانتها في التصنيفات الأكاديمية العالمية.
ويشمل الاعتماد برامج “الأحياء”، و”الرياضيات”، و”الفيزياء”، بعد استيفائها المعايير الدولية المعتمدة التي تقيس كفاءة البرامج الأكاديمية، ومستوى الخطط الدراسية، وجودة البيئة التعليمية، إلى جانب توافقها مع متطلبات سوق العمل.
ويعكس الاعتماد توافق مخرجات الجامعة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة التعليم العالي، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية.
وتواصل جامعة جازان جهودها في التوسع بالحصول على الاعتمادات الأكاديمية الدولية لبرامجها المختلفة، بما يعزّز حضورها العلمي، ويرسّخ دورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة.