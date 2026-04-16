جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على برنامج ماجستير طب الأسنان التعويضي

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء التقديم على برنامج ماجستير طب الأسنان التعويضي بكلية طب الأسنان، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ في 16 أبريل وتستمر حتى 30 أبريل 2026، داعيةً الراغبين في الالتحاق إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على دليل القبول ودليل برامج الدراسات العليا لمعرفة الشروط والتفاصيل.