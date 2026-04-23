Icon

جامعة طيبة: ما يتم تداوله عن إغلاق الفروع ونقل الطلاب للمقر الرئيسي غير صحيح Icon البحرية الإيطالية: مستعدون لنشر لنشر أربع سفن لتطهير مضيق هرمز Icon وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج Icon وزارة السياحة تنفّذ أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة ونزل إسكان الحجاج Icon شاشات تفاعلية متعددة اللغات بالحرمين لتعزيز وعي القاصدين في حج 1447هـ Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الكوبي Icon ترامب يأمر بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام في مياه هرمز Icon “السعودية للمياه” تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض 130 ألف ريال غرامات Icon الذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم Icon الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
أهابت بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية للجامعة

جامعة طيبة: ما يتم تداوله عن إغلاق الفروع ونقل الطلاب للمقر الرئيسي غير صحيح

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نفت جامعة طيبة، اليوم الخميس، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق فروع الجامعة ونقل الطلاب للمقر الرئيسي.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: “بيان توضيحي.. إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن إغلاق فروع جامعة طيبة ونقل الطلاب إلى المقر الرئيسي، تؤكد الجامعة عدم صحة ما يتم تداوله”.

وأكدت جامعة طيبة استمرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة في جميع الفروع وفق الجدول والخطط الدراسية المعتمدة.

وتهيب الجامعة بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية للجامعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

