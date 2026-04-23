جامعة طيبة: ما يتم تداوله عن إغلاق الفروع ونقل الطلاب للمقر الرئيسي غير صحيح

نفت جامعة طيبة، اليوم الخميس، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق فروع الجامعة ونقل الطلاب للمقر الرئيسي.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: “بيان توضيحي.. إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن إغلاق فروع جامعة طيبة ونقل الطلاب إلى المقر الرئيسي، تؤكد الجامعة عدم صحة ما يتم تداوله”.

وأكدت جامعة طيبة استمرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة في جميع الفروع وفق الجدول والخطط الدراسية المعتمدة.

وتهيب الجامعة بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية للجامعة.