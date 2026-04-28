الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
جامعة نجران تطرح وظائف صحية عبر منصة “مسار”

أعلنت جامعة نجران رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء بالمستشفى الجامعي في المدينة الجامعية، وذلك عن طريق النقل عبر منصة (مسار).

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة في تخصصات طبيب نائب، وطبيب مقيم، وصيدلي، داعيةً الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم خلال الفترة المحددة التي تبدأ من العاشر من مايو لعام 2026م وتستمر حتى نهاية يوم السادس عشر من الشهر ذاته.

ولفتت الجامعة إلى أنه بإمكان الراغبين في التقديم الوصول إلى البوابة الإلكترونية للتقديم، من خلال الرابط المباشر لمنصة مسار (https://masar.sa)، مع التأكيد على الالتزام بالفترات الزمنية الموضحة لضمان دخول الطلبات ضمن مفاضلة الوظائف المعلنة.

إقرأ المزيد

جامعة نجران تفتح باب التقديم على منح البكالوريوس والماجستير للطلبة الدوليين
السعودية

جامعة نجران تفتح باب التقديم على منح...

السعودية