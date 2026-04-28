جامعة نجران تطرح وظائف صحية عبر منصة “مسار”

قوات أمن الحج تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج مجلس الوزراء يوافق على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور الإمارات تقرر الانسحاب من أوبك وأوبك + اعتبارًا من أول مايو وزير الحج والعمرة بإندونيسيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار جواندا إنفاذ يطرح 86 مزادًا عقاريًا لبيع أكثر من 1,300 أصل في مختلف المناطق اعتمدتها الشؤون الإسلامية.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف وموظفة ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية وزير خارجية الإمارات يصل إلى جدة وفيصل بن فرحان في استقباله استضافة السعودية للقمة الخليجية التشاورية تعزز التكامل وتدعم الاستقرار الإقليمي الأفواج الأمنية تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما 11 كيلو قات
أعلنت جامعة نجران رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء بالمستشفى الجامعي في المدينة الجامعية، وذلك عن طريق النقل عبر منصة (مسار).
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة في تخصصات طبيب نائب، وطبيب مقيم، وصيدلي، داعيةً الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم خلال الفترة المحددة التي تبدأ من العاشر من مايو لعام 2026م وتستمر حتى نهاية يوم السادس عشر من الشهر ذاته.
ولفتت الجامعة إلى أنه بإمكان الراغبين في التقديم الوصول إلى البوابة الإلكترونية للتقديم، من خلال الرابط المباشر لمنصة مسار (https://masar.sa)، مع التأكيد على الالتزام بالفترات الزمنية الموضحة لضمان دخول الطلبات ضمن مفاضلة الوظائف المعلنة.