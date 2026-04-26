جامعة نجران تفتح باب التقديم على منح البكالوريوس والماجستير للطلبة الدوليين

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة نجران عن بدء استقبال طلبات التقديم على برامج المنح الدراسية المخصصة للطلبة الدوليين، والتي تشمل مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى استقطاب الطلبة من مختلف دول العالم وتعزيز حضورها الأكاديمي.

وأوضحت الجامعة أن هذه المنح تأتي ضمن مسارين، هما المنح الداخلية والخارجية، بما يتيح فرصاً تعليمية متنوعة تسهم في دعم التبادل الثقافي والمعرفي بين الطلبة الدوليين والمجتمع الأكاديمي.

وبيّنت أن التقديم متاح عبر منصة ادرس في السعودية، وحددت يوم 21 مايو 2026م موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات، داعية الراغبين إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة.

 

