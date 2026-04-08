جثة معلقة بمصر.. شاب يتخلص من حياته شنقاً على كوبري المظلات

شهدت منطقة كوبري المظلات بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، واقعة مؤلمة بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقاً، حيث قام بتثبيت حبل في سور الكوبري وربطه حول عنقه، ليسقط جثمانه متدلياً في مشهد صادم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة أعلى الكوبري.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الشاب قام بركن سيارته على الكوبري، وأقدم على التخلص من حياته شنقاً، إذ عُثر على جثمانه متدلياً من حبل مربوط بسور الكوبري، كما تبين وجود إصابة عبارة عن جرح في الرقبة نتيجة التفاف الحبل.

ونقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبفحص متعلقاته عُثر بحوزته على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وحرر محضر بالواقعة.

فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.