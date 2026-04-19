جريمة بشعة في الفيوم.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت بسبب خلافات أسرية

حادثة مأساوية شهدها أحد الأحياء في مدينة الفيوم المصرية، حيث أقدمت زوجة على قتل زوجها بعد 21 سنة زواج باستخدام سلاح أبيض.
وعن تفاصيل الحادث، فقد قررت نيابة بندر الفيوم حبس ربة منزل تدعى “مروة. م” (36 عامًا)، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها “وائل ع.” (40 عامًا) ويعمل سائقًا، داخل مسكنهما بحي السلخانة بدائرة قسم ثاني الفيوم.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة بعد العثور على جثمان الزوج ملقى داخل مدخل أحد العقارات بالمنطقة، حيث أسفرت التحريات الأولية عن تورط زوجته في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة اعتدت على زوجها بسلاح أبيض، ووجهت له طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته على الفور، ثم حاولت إخفاء معالم الجريمة بنقل الجثمان من الشقة إلى مدخل العقار في محاولة للتضليل.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بالأدلة أقرت بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.
