جمعية شفا تحتفي بمرور 4 سنوات على تأسيسها بإطلاق مبادرات صحية جديدة

تنظم جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة، مساء اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، حفلًا بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، وذلك في إطار مبادراتها لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم وتمكين الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب الأطفال المصابين بأمراض الكلى والسرطان.

ويُقام الحفل تحت عنوان “شعلة أمل صغيرة”، في فندق إنتركونتيننتال، عند الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي، بهدف دعم الشراكات المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتعزيز برامج التوعية والدمج المجتمعي.

استعراض خطط الجمعية وبرامجها

ويتضمن الحفل استعراض خطط الجمعية وبرامجها المستقبلية، التي تشمل إطلاق أربع مبادرات رئيسية، هي: “مقعد الرحمة” المعنية بتوفير الكراسي المتحركة وإعادة تدويرها لخدمة المستفيدين، و”جسور شفا” لنقل مرضى السرطان وغسيل الكلى وكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج كفالة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، ومبادرة “شفا معكم” التي تستهدف تقديم خدمات الكشف والتوعية في المدارس والمناطق الطرفية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، زهير عبدالرحيم ميمني، أن المبادرات الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال شراكات مع مختلف الجهات الداعمة.

دعم المبادرات المجتمعية

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة، محمد بن عبد الرحمن الراجحي، أن مشاركة قطاع الأعمال تسهم في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز استدامتها، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أثر ملموس في حياة المستفيدين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد من المهتمين والداعمين، في تأكيد على أهمية تكامل الجهود المجتمعية لدعم المرضى وأسرهم.

يُذكر أن جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة جمعية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2251)، تأسست عام 2022 في منطقة مكة المكرمة، وتهدف إلى تطوير مبادرات صحية تسهم في تحسين جودة الحياة.