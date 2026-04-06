Icon

اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية Icon سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق Icon #يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد Icon النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود Icon أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي Icon عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها Icon وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة  Icon وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

جمعية شفا تحتفي بمرور 4 سنوات على تأسيسها بإطلاق مبادرات صحية جديدة

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تنظم جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة، مساء اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، حفلًا بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، وذلك في إطار مبادراتها لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم وتمكين الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب الأطفال المصابين بأمراض الكلى والسرطان.

ويُقام الحفل تحت عنوان “شعلة أمل صغيرة”، في فندق إنتركونتيننتال، عند الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي، بهدف دعم الشراكات المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتعزيز برامج التوعية والدمج المجتمعي.

استعراض خطط الجمعية وبرامجها

ويتضمن الحفل استعراض خطط الجمعية وبرامجها المستقبلية، التي تشمل إطلاق أربع مبادرات رئيسية، هي: “مقعد الرحمة” المعنية بتوفير الكراسي المتحركة وإعادة تدويرها لخدمة المستفيدين، و”جسور شفا” لنقل مرضى السرطان وغسيل الكلى وكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج كفالة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، ومبادرة “شفا معكم” التي تستهدف تقديم خدمات الكشف والتوعية في المدارس والمناطق الطرفية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، زهير عبدالرحيم ميمني، أن المبادرات الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال شراكات مع مختلف الجهات الداعمة.

دعم المبادرات المجتمعية

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة، محمد بن عبد الرحمن الراجحي، أن مشاركة قطاع الأعمال تسهم في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز استدامتها، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أثر ملموس في حياة المستفيدين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد من المهتمين والداعمين، في تأكيد على أهمية تكامل الجهود المجتمعية لدعم المرضى وأسرهم.

يُذكر أن جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة جمعية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2251)، تأسست عام 2022 في منطقة مكة المكرمة، وتهدف إلى تطوير مبادرات صحية تسهم في تحسين جودة الحياة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد