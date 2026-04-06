جمعية مساعي تطلق مبادرة “عيدكم أُلفة” لتعزيز الترابط المجتمعي في عيد الفطر

أطلقت جمعية مساعي مبادرة “عيدكم أُلفة” تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، بهدف تعزيز روح الأُلفة والتكافل المجتمعي، وإدخال الفرح والسرور على الأسر المستفيدة وأطفالهم في أجواءٍ احتفالية مميزة.

وشهدت المبادرة تنظيم حفل معايدة جمع الأسر في لقاءٍ يسوده الودّ والتآلف، حيث تخللت الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية والفقرات المتنوعة التي استهدفت اسر الجمعية ( امهات، اطفال) وأسهمت في رسم البهجة على وجوه الحضور، وتعزيز الروابط الاجتماعية بينهم.

وأكدت جمعية مساعي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم الأسر المستفيدة، وخلق بيئة مجتمعية مترابطة، تعزز من قيم التعاون والتراحم، خصوصًا في المناسبات التي تحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا كعيد الفطر المبارك.

كما أوضحت أن مبادرة “عيدكم أُلفة” تعكس حرص الجمعية على تقديم برامج نوعية تلامس احتياجات المستفيدين، وتسهم في تعزيز جودة حياتهم، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الأُلفة والتواصل المجتمعي.

واختتمت الجمعية بالتأكيد على استمرارها في تقديم مبادرات مماثلة تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام، وتدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتلاحمًا.