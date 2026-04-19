جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج تايلند

استقبلت الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من مملكة تايلند القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير كافة إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.