جولة مفاوضات ثانية بين أميركا وإيران قد تعقد الخميس

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

اقترحت باكستان استضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد الخميس المقبل، قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وفق ما كشف مسؤولان أميركيان.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء أن هذا المقترح سيعتمد على ما إذا كان الطرفان سيطلبان عقد اللقاء في مكان مختلف، بحسب ما نقلت العربية.

وقال أحد المسؤولين إنه رغم انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق، فإن تلك المحادثات تعد جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة لمرة واحدة.

بينما ذهب دبلوماسي من الدول الوسيطة لأبعد من ذلك قائلًا إن طهران وواشنطن وافقتا على عقد الجولة الثانية.

في حين أشارت المصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع مشاركة وفد بنفس المستوى.

