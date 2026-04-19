حادثة دهس مروعة في مصر.. وفاة سباك وإصابة نجل شقيقه تحت عجلات سيارة نقل

شهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في مصر، حادثًا مروريًا مروعًا، قبل أيام، أسفر عن مصرع سباك يدعى أسامة الغول، وإصابة نجل شقيقه بإصابات خطيرة.

حادثة دهس صادمة

وقع الحادث في شارع الرشاح عندما دهستهما سيارة نقل ثقيلة أثناء استقلالهما دراجة نارية (موتوسيكل). وأدى التصادم إلى دخول الضحيتين تحت السيارة، مما استدعى جهودًا مضنية لإخراجهما.

وعلى الفور، تلقت غرفة النجدة بلاغًا عاجلاً من الأهالي عن وقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان.

وبالفحص الأولي، تبين وجود جثة المتوفى وسط الشارع، بينما كان نجل شقيقه مصابًا بإصابات خطرة في أماكن متفرقة من جسده.

تم نقل المصاب فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ، فيما استغرق إخراج الجثمان عدة محاولات بسبب وقوعه أسفل السيارة الثقيلة.

التحقيق في الحادث

وباشرت الجهات الأمنية التحريات، التي أكدت أن سيارة النقل دهست الدراجة النارية بسبب السرعة المتهورة، مما أدى إلى الحادث الأليم. وتم التحفظ على سائق السيارة، وبدأت المباحث في جمع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

وقد أثارت الواقعة حالة من الحزن الشديد بين أهالي كرداسة، الذين نعوا السباك الضحية وطالبوا بتشديد الرقابة على حركة الشاحنات الثقيلة في الشوارع الداخلية الضيقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.