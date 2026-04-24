حاملة الطائرات جورج بوش تصل إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش إلى منطقة الشرق الأوسط، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى ثلاث، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في محيط الأزمة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منشور على منصة “إكس”، بأن الحاملة كانت تبحر في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤوليتها في 23 أبريل، مرفقة صورة تُظهر سطحها المزدحم بالطائرات الحربية.

ويأتي هذا الانتشار في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري البحري، حيث تنضم الحاملة إلى مجموعات قتالية أخرى تضم يو إس إس أبراهام لينكولن، في إطار حشد عسكري يُعد من الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب المعطيات، يشمل هذا الانتشار تجهيزات عسكرية متقدمة، من بينها مقاتلات F-35C الشبحية، وطائرات F/A-18، إضافة إلى طائرات الحرب الإلكترونية EA-18G، ومنظومات القيادة والتحكم والدعم اللوجستي، ما يعزز القدرات العملياتية للأسطول الأميركي في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات أميركية لفرض ضغوط على إيران، من خلال إجراءات تستهدف حركة التجارة البحرية، مع تركيز العمليات قرب موانئ رئيسية، في خطوة تهدف إلى التأثير على مفاصل الاقتصاد الإيراني.