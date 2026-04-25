حرائق هائلة في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص المملكة تحقق نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور السعودية بنحو ملياري ريال خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت القيادة المركزية تنشر صورة لمدمرة تحاصر موانئ إيران 3 أنواع من الأطعمة تعزز صحة القلب سعرها 340 ألف دولار.. سيدة تسحق لامبورغيني باهظة الثمن تنبيه من حالة مطرية على منطقة جازان هزة أرضية عنيفة تضرب مصر بقوة 5.7 درجة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الذي تعرضت له دولة الكويت
وسّعت السلطات اليابانية اليوم السبت، نطاق جهود إخماد الحرائق برًا وجوًا بمشاركة أكثر من ألف عنصر، فيما يستّعر حريقان في غابات مقاطعة إيواتي شمال البلاد لليوم الرابع على التوالي.
وتقترب النيران من مناطق سكنية في بلدة “أوتسوتشي”، حيث صدرت أوامر بإجلاء نحو ثلث سكان البلدة.
واندلع حريق بعد ظهر الأربعاء الماضي في منطقة جبلية بمقاطعة إيواتي، وشبّ حريق ثان بعد نحو ساعتين على بعد نحو 10 كيلومترات منه، بالقرب منطقة سكنية في “أوتسوتشي”.
وتهدد النيران منازل في عدة مناطق ويعمل 1225 من عناصر الإطفاء، بينهم فرق جرى استقدامها من خارج المقاطعة، على إخماد الحرائق من الأرض والجو.
وتجري طائرات هليكوبتر تابعة لعدة مقاطعات وقوات الدفاع الذاتي اليابانية عمليات إسقاط مياه من الجو.
وأتت النيران على أكثر من 1800 فدان، وأدت لإصدار أوامر إجلاء شملت 1541 أسرة و3233 شخصًا حتى صباح اليوم.