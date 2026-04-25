حرائق هائلة في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص

وسّعت السلطات اليابانية اليوم ⁠السبت، نطاق جهود إخماد الحرائق برًا وجوًا ⁠بمشاركة أكثر من ألف عنصر، فيما يستّعر ⁠حريقان في غابات مقاطعة إيواتي شمال البلاد لليوم الرابع على التوالي.

وتقترب النيران من مناطق سكنية ​في بلدة “أوتسوتشي”، حيث صدرت أوامر ‌بإجلاء نحو ثلث سكان البلدة.

واندلع حريق بعد ظهر الأربعاء الماضي في منطقة جبلية بمقاطعة إيواتي، وشبّ حريق ثان بعد نحو ساعتين على بعد ​نحو 10 كيلومترات منه، بالقرب ⁠منطقة سكنية في “أوتسوتشي”.

وتهدد النيران منازل في ‌عدة مناطق ويعمل 1225 من عناصر الإطفاء، بينهم فرق جرى استقدامها ​من ⁠خارج المقاطعة، على ⁠إخماد الحرائق ⁠من الأرض والجو.

وتجري طائرات هليكوبتر تابعة لعدة مقاطعات ​وقوات الدفاع الذاتي اليابانية عمليات إسقاط مياه ⁠من الجو.

وأتت النيران على أكثر من 1800 فدان، وأدت لإصدار أوامر إجلاء شملت 1541 أسرة و3233 شخصًا ‌حتى صباح اليوم.