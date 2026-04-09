السعودية

حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٣ مساءً
حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر

حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر

حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة

حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة

إقرأ المزيد

حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة
السعودية

حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق...

السعودية
حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان
السعودية

حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة...

السعودية
حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر
السعودية

حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه...

السعودية