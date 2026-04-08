حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن مخالف لنظام أمن الحدود، لتهريبه (60) كيلوجراما من القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

