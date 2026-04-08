حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
حرس الحدود بجازان ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الموسم بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية الإرتيرية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقدمت المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان

حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بتبوك

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بتبوك

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان
السعودية

حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة...

السعودية