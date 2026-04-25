حرس الحدود يحبط تهريب 378 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير وجازان

أحبطت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود السعودي محاولات لتهريب نبات القات المخدر في منطقتي عسير وجازان، والقبض على عدد من مخالفي نظام أمن الحدود.
حيث قبضت الدوريات في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (10) مخالفين من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (192) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كما تم القبض في عملية أخرى بالمنطقة على مخالفين لتهريبهما (40) كيلوجرامًا.
وفي منطقة جازان، تمكنت الدوريات في قطاع الحرث من القبض على مخالفين من الجنسية اليمنية لتهريبهما (66) كيلوجرامًا من القات، فيما تم ضبط (3) مخالفين من الجنسية الإثيوبية في قطاع الدائر لتهريبهم (80) كيلوجرامًا، ليبلغ إجمالي الكميات المضبوطة (378) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مع اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتورطين، وتسليمهم مع المضبوطات للجهات المختصة.
بدورها دعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو عبر رقم حرس الحدود (994)، أو المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).