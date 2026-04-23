حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية 

القبض على 4 مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات تقديم خدمات حج وهمية “سار” تُمدّد فترة التخزين المجاني للبضائع والحاويات عبر الميناء الجاف بالرياض إلى 30 يومًا التراث تُسجّل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار ضبط مواطن رعى 50 متنًا من الإبل بمحمية الإمام عبدالعزيز فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظّم جلسة التواصل الحضاري هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات نقوش العُلا الصخرية.. صفحاتٌ مفتوحة خطّ فيها الحجاج رسائلهم وشواهد رحلتهم عبر العصور ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير الأمن الغذائي يطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 710 آلاف طن قمح أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا ومقيمًا من جمهورية تركمانستان مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أدوات محظورة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.