Icon

القبض على 4 مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات تقديم خدمات حج وهمية Icon “سار” تُمدّد فترة التخزين المجاني للبضائع والحاويات عبر الميناء الجاف بالرياض إلى 30 يومًا Icon التراث تُسجّل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار Icon ضبط مواطن رعى 50 متنًا من الإبل بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظّم جلسة التواصل الحضاري Icon هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات Icon نقوش العُلا الصخرية.. صفحاتٌ مفتوحة خطّ فيها الحجاج رسائلهم وشواهد رحلتهم عبر العصور Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير Icon الأمن الغذائي يطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 710 آلاف طن قمح Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية 

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا ومقيمًا من جمهورية تركمانستان مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أدوات محظورة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

