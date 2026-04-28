حرس الحدود يضبط 6 مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بعسير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القحمة بمنطقة عسير (6) مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة.
وأوضح حرس الحدود، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.