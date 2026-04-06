حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان

نفذ حرس الحدود بمنطقة جازان مبادرة بيئية بعنوان “حدود خضراء”، بمشاركة عدد من المتطوعين، وذلك ضمن جهوده في رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تحسين المظهر العام للمواقع المختارة وتنمية الغطاء النباتي، حيث شارك المتطوعون في غرس الشتلات والنباتات الملائمة لطبيعة البيئة المحلية، بما يعزز الاستدامة البيئية.

وتضمنت المبادرة توعية المشاركين بأهمية التشجير ودوره في دعم التوازن البيئي، ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها حرس الحدود لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.