حرم أمير الرياض ترعى احتفال جمعية “مكنون” بتكريم 1010 خاتمات لكتاب الله

رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض، صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، احتفال الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” في حفلها السنوي “خمائل النور”، بتكريم 1010 خاتمات لكتاب الله عز وجل.

وأعربت سمو الأميرة نورة بنت محمد، في تصريح بهذه المناسبة عن بالغ سعادتها برعاية وحضور الحفل المبارك، قائلة: “لقد سرني وأسعدني تشريف حفل حافظات كتاب الله، الذي هو نبراسنا في الدنيا والآخرة؛ فالله قد أعزّ هذه البلاد بالقرآن، وكرم أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته”.

ونوهت سموها بالدور الرائد لجمعية “مكنون”، معربة عن شكرها لكل من أسهم في إبراز هذه الكوكبة من الحافظات، ومهنئة الحافظات على هذا المنجز العظيم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول، أن هذا المحفل القرآني يجسد العناية الفائقة التي يوليها ولاة الأمر -أيدهم الله- بكتاب الله وحملته، وهو امتداد للنهج الريادي للمملكة في خدمة الوحيين منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر.

وأشار الهذلول إلى أن “مكنون” سخرت أحدث التقنيات الحديثة لتهيئة بيئات تعليمية جاذبة تضمن وصول نور القرآن إلى كل بيت، مؤكدًا أن الاستثمار في “أهل القرآن” هو الاستثمار الأبقى لبناء مجتمع حيوي صالح ومزدهر، يظهر أثر القرآن في سلوك أفراده واستقرار أسرهم.

وقدّم الهذلول الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز النوعي، بدءًا من المدارس النسائية والمعلمات اللاتي أشرفن على معايير الجودة والإتقان، وصولًا إلى الباذلين والداعمين من أهل السخاء، الذين يُعدون شركاء في الأجر مع كل حرف يُتلى، في صورة تعكس أبهى أشكال التكامل المبارك بين الجمعية والمجتمع.