حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة المئة وواحد أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 274 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 71% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة، مشكّلين ما نسبته 85%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.