حصار مضيق هرمز.. 6 سفن تعود إلى موانئها خلال أول 24 ساعة

أفادت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بأن الحصار البحري على مضيق هرمز، أسفر خلال أول 24 ساعة عن منع عبور أي سفينة لنطاق العملية، فيما امتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت إلى موانئ إيرانية في خليج عُمان.
وأوضحت أن الحصار يطبق على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع استمرار دعم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.