حصة المدفوعات الإلكترونية تسجل 85% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2025

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
المواطن - واس

كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تسجيل حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 85% من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2025م، مقارنة بنسبة 79% المسجلة في العام 2024م.

ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2025م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة عبرها نحو 14.6 مليار عملية، مقارنة بـ 12.6 مليار عملية للعام 2024م.

وتعكس هذه النسبة في حصة المدفوعات الإلكترونية المستوى المتقدم للمملكة عالميًا، مدعومةً بتسجيل أرقام قياسية عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” لمدفوعات البطاقات من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق أرقام متصاعدة بأحجام العمليات المعالجة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى مقارنةً بالعام السابق، مما يعكس التوسع في تبني حلول الدفع الإلكترونية، وتنامي الاعتماد عليها في مختلف التعاملات اليومية.

وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجةً للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.

ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة؛ لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءاتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

