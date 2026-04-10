حصن.. قمر صناعي سعودي يدعم البحث والابتكار في حماية البنية التحتية

حققت جامعة أم القرى إنجازًا بحثيًا في مجال علوم الفضاء، من خلال تعاون علمي مع وكالة الفضاء السعودية؛ لتطوير قمر صناعي مبتكر يحمل اسم “حصن”، وذلك ضمن مسابقة “ساري” التي تنظمها الوكالة، في خطوة تعكس تنامي القدرات الوطنية في مجالات التقنية والابتكار.

رصد التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض

ويأتي المشروع ثمرة لجهود فريق “أفق” من طالبات الجامعة رزان اللحياني ونوف الزهراني؛ إذ يهدف القمر الصناعي “حصن” إلى رصد التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض، بما يسهم في الدعم البحثي في مجال حماية القطاعات الحيوية من التأثيرات المحتملة لهذه التغيرات.

وأوضح الفريق أن الإشارات المرتبطة بالتغيرات المغناطيسية يمكن أن تؤثر على عدد من القطاعات الحيوية؛ مما يستدعي تطوير حلول استباقية قائمة على البيانات الفضائية.

وأشار الفريق إلى أن المشروع، وحسب متطلبات مسابقة ساري، لا يقتصر على الجانب التطبيقي فحسب، بل يسعى أيضًا إلى دعم مسيرة البحث العلمي في مجال الفضاء داخل المملكة، والإسهام في تعزيز حضور الباحثين السعوديين في هذا المجال الحيوي، في ظل محدودية الدراسات المتخصصة في هذا الجانب.

ويُعد هذا الابتكار امتدادًا لجهود جامعة أم القرى ووكالة الفضاء السعودية في تمكين الكفاءات الوطنية وتشجيع الطلبة على الإسهام في المشاريع النوعية التي تخدم التنمية الوطنية وتواكب التوجهات المستقبلية للمملكة في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة.