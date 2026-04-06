حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية

في حفل مرور 4 سنوات جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة تقيم الجمعية حفل رفيع المستوى يجمع نخبة من رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية والإعلامية، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفهوم الشراكة المستدامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال من مرضى الكلى و الأطفال من مرضى السرطان شافاهم وعافاهم الله أجمعين.

ويأتي تنظيم حفل شعلة أمل صغيرة بوصفه منصة استراتيجية تجمع القطاع غير الربحي بقطاع الأعمال تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، وسيقام بمشيئة الله بفندق انتركونتيننتال يوم الإثنين 6/إبريل/ 2026 الساعة الثامنة مساءً بهدف توحيد الجهود نحو تطوير الخدمات المقدمة من الجمعية لمرضى السرطان وأمراض الكلى والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والتوحد، وتعزيز فرص التوعية والدمج المجتمعي بما يواكب مستهدفات التنمية وجودة الحياة.

وتحتفل الجمعية بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيسها بفضل الله ثم دعم الخيرين من رجالات المجتمع وصرح الدكتور / زهير عبدالرحيم ميمني الرئيس التنفيذي لجمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة بأنه سيتم استعراض برامج الجمعية المستقبلية ومنها إطلاق أربع مبادرات رئيسية ومشاركتها مع رجالات مجتمع لتعم الفائدة وهي مقعد الرحمة وتختص بتدوير كراسي ذوي الإعاقة لخدمة ضيوف بيت الله والمحتاجين في القرى البعيدة والنائية ،والمبادرة الثانية جسور شفا وهي مبادرة لنقل مرضى السرطان وغسيل الكلى وكبار السن وذوي الإعاقة بواسطة أسطول من السيارات المخصصة لهذا الغرض و بأجور رمزية ومجانية للمحتاجين ، والمبادرة الثالثة لكفالة الأطفال ذوي الامراض المزمنة مثل السرطان والكلى والسكري وغيرها ، أما المبادرة الرابعة تحت مسمى شفا معكم وهي تجهيز سيارات للكشف على طلبة المدارس والسيدات افي المناطق الطرفية إضافة إلى برامج التوعية وتقديم نماذج ملهمة تعكس الأثر الإنساني للدعم المجتمعي، إلى جانب.

وأكد سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن الراجحي رئيس مجلس الإدارة بأن مشاركة رجال الأعمال تمثل ركيزة أساسية في دعم المبادرات الإنسانية النوعية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان يعد أحد أهم مسارات التنمية المجتمعية الحديثة، خاصة في مجالات التمكين والتأهيل والوعي وأضاف أن هذا اللقاء يجسد تحول المسؤولية الاجتماعية من مفهوم الدعم إلى شراكة استراتيجية تصنع أثرًا مستدامًا في حياة المرضى وأسرهم، ورجال الأعمال اليوم شركاء حقيقيون في صناعة هذا الأثر الإنساني وبناء مستقبل آمن.

ومن المتوقع أن يحظى الحفل بحضور واسع من الشخصيات القيادية وكبار الداعمين، في رسالة تؤكد أن دعم الأطفال الذين يعانون من الامراض المزمنة وأسرهم مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن التكامل بين القطاعات هو الطريق نحو مجتمع أكثر احتواءً وإنسانية.

الجدير بالذكر أن جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة، جمعية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2251)، تأسست عام 2022 لتكون أحد رواد التنمية الصحية المستدامة في منطقة مكة المكرمة وتعتبر مرجعًا وطنيًا رائدًا في تطوير مبادرات صحية مستدامة تغيّر حياة الناس للأفضل، وتبني مجتمعات أكثر وعيًا.