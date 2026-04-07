“حكماء المسلمين” يُدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدًا أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
وأكِّد المجلس -في بيان اليوم- رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع الديني والتَّاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها، وضمان حماية الأماكن المقدسة وصون حرية العبادة وإعادة فتح المسجد أمام المصلين بشكل فوري وعاجل، والعمل من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

