حياة الفهد في ذمة الله.. أيقونة الدراما الخليجية تغادر بعد مسيرة حافلة

غيّب الموت الفنانة الكويتية حياة الفهد فجر الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية، لتتصدر خبر وفاتها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت مؤسسة الفهد، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، وفاة النجمة القديرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أنها رحلت بعد صراع مع المرض، عقب مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني.

وجاء في بيان المؤسسة أن الراحلة تُعد واحدة من أبرز رموز الدراما الخليجية، حيث تركت إرثًا فنيًا كبيرًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الأجيال، مشيدًا بمسيرتها التي امتدت لعقود وأسهمت في تشكيل ملامح الدراما في المنطقة. كما اختتم البيان بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها ومحبيها بالصبر والسلوان.

وفور انتشار الخبر، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث عبّر فنانون وإعلاميون وجمهور كبير عن حزنهم، مستذكرين أعمالها ومواقفها الإنسانية.

أبرز نجمات الخليج

وتُعد حياة الفهد من أبرز نجمات الخليج، حيث وُلدت عام 1948، وعاشت طفولة صعبة بعد وفاة والدها، ولم تُكمل تعليمها النظامي، لكنها تمكنت من تثقيف نفسها وإتقان اللغة الإنجليزية. وبدأت شغفها بالفن مبكرًا رغم معارضة عائلتها، قبل أن تنطلق في مسيرة فنية حافلة.

وقدّمت الراحلة أكثر من 200 عمل متنوع بين الدراما والمسرح، وارتبط اسمها بعدد من الأعمال البارزة مثل “أفكار أمي”، و“أم هارون”، و“ريحانة”، و“خارج الأسوار”، كما شكّلت ثنائية فنية لافتة مع الفنانة سعاد عبد الله.

وعلى الصعيد الشخصي، مرت بتجربتين في الزواج، وأنجبت ابنتها الوحيدة، كما عُرفت بأعمالها الإنسانية وتكفّلها برعاية أطفال، في صورة تعكس جانبًا مختلفًا من شخصيتها بعيدًا عن الشاشة.