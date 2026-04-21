خالد بن سلمان يستعرض الشراكة السعودية الإيطالية وتعزيز التعاون مع وزير الدفاع الإيطالي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مع معالي وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو.

وبحث وزير الدفاع مع نظيره الإيطالي، العلاقات والشراكة السعودية الإيطالية وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون الدفاعي.

وناقش خالد بن سلمان ووزير الدفاع الإيطالي، التطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في المنطقة والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.