خبراء في “الصحة الحكيمة” يناقشون كفاءة النظم الصحية.. السبت

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تنظم جامعة الفيصل بالرياض ممثلة بكلية الطب ومركز اقتصاديات الصحة، بالتعاون مع مركز الصحة الحكيمة ورشة عمل متخصصة بعنوان “الرعاية الصحية الحكيمة”، وذلك يوم 2 مايو 2026، بمقر الجامعة في الرياض، ضمن جهودها لتعزيز مفاهيم التحول في القطاع الصحي.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات العالمية في تبني نماذج الرعاية الصحية القائمة على الجودة ، والتي تركز على تحسين المخرجات الصحية المرضى ، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي في المملكة ورؤية 2030.
ويشارك في تقديم الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ابرزهم من مركز الرعاية الحكيمة، الدكتورة سارة المنيف مدير عام قياس جودة و كفاءة النظم الصحية ، والدكتور جون ماغي مدير عام السياسات و المعرفة فاطمة السيف- مدير المعرفة
، إلى جانب الدكتور نايف العتيبي رئيس مركز اقتصاديات الصحة بجامعة الفيصل، والدكتور ماثيو ستيوارت من مستشفى جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة نورة الحسيني
رئيسة قسم الاحصاء و الوبائيات و الصحة العامة، مديرة برنامج ماجستير الصحة العامة، استاذ مشارك، كلية الطب، جامعه الفيصل، حيث يستعرضون تجارب عملية ونماذج تطبيقية في قياس الجودة الصحية وصناعة القرار.
وتستهدف الورشة شريحة واسعة من الممارسين الصحيين، وخبراء اقتصاديات الصحة، وصنّاع السياسات، إضافة إلى قيادات المستشفيات والفرق الطبية.
ومن المقرر أن تنعقد الورشة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 4:00 مساءً، مع اعتمادها بواقع أربع ساعات تعليم طبي مستمر (CME)، ما يعزز من أهميتها كمنصة علمية وتطبيقية لتبادل الخبرات وبناء القدرات في أحد أبرز مفاهيم الرعاية الصحية الحديثة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الأكاديمي والتطبيقي الذي تضطلع به جامعة الفيصل في دعم تطوير القطاع الصحي، وتمكين الكفاءات الوطنية من تبني نماذج مبتكرة ترفع من كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المملكة.

