Icon

خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت Icon القيادة المركزية تنشر صورة لمدمرة تحاصر موانئ إيران Icon 3 أنواع من الأطعمة تعزز صحة القلب Icon سعرها 340 ألف دولار.. سيدة تسحق لامبورغيني باهظة الثمن Icon تنبيه من حالة مطرية على منطقة جازان Icon هزة أرضية عنيفة تضرب مصر بقوة 5.7 درجة Icon التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الذي تعرضت له دولة الكويت Icon طقس السبت.. أمطار رعدية وسيول وبرد على معظم المناطق Icon وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٥ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28 / 10 / 1447هـ الموافق 16 / 04 / 2026م إلى 5 / 11 / 1447هـ الموافق 22 / 4 / 2026م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12192) مخالفًا، منهم (6606) مخالفين لنظام الإقامة، و(3510) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2076) مخالفًا لنظام العمل.

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1454) شخصًا (32%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (50) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (22) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33223) وافدًا مخالفًا، منهم (30666) رجلًا، و(2557) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (20318) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (6299) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (17368) مخالفًا.

تفاصيل العقوبات

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر...

السعودية
إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر...

أخبار رئيسية
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من...

أخبار رئيسية
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال...

أخبار رئيسية
تنفيذ “حد الغيلة” في جانٍ أنهى حياة...

السعودية
القتل تعزيرًا لمقيم سوري مُدان بتهريب الإمفيتامين...

السعودية