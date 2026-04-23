بقرار من ‏الاتحاد السعودي لكرة القدم

خلفًا لهيرفي رينارد.. جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

عيّن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول حتى شهر يوليو 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وخاض دونيس عددًا من المحطات التدريبية مع الأندية الأوروبية والمحلية أبرزها إيك أثينا وباوك اليونانيين، ويملك خبرة تدريبية واسعة في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” مع أندية الهلال والوحدة والفتح، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الخليج، ما يعزز من سرعة انسجامه مع المرحلة المقبلة.

وحقق دونيس عددًا من المنجزات خلال مسيرته التدريبية، أبرزها الدوري القبرصي 2014 – 2013، وكأس قبرص 2014 – 2013، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وكأس ولي العهد 2016 – 2015، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 2015.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026TM، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد مؤتمرًا صحافيًا بحضور الجهاز الفني للمنتخب في الرياض، قبل مغادرة بعثة الأخضر إلى معسكره الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

