خمسة جرحى جراء اصطدام قطارين في الدنمارك

أسفر اصطدام بين قطارين اليوم في الدنمارك، على بعد نحو أربعين كيلومترًا شمال كوبنهاغن، عن إصابة 18 شخصًا، خمسة منهم في حالة حرجة.

وأكدت الشرطة الدنماركية في بيان أنها غير قادرة حاليًا على تقديم أسباب وقوع هذا الحادث في منطقة غابات في شمال مدينة هيليرود, مبينة أنها تلقت الإنذار في الساعة 06:29 (04:29 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الشرطة في تحديث لاحق للمعطيات أن إجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القطار يبلغ 37 راكبًا.