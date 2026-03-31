خيارات للتنقل أمام المسافرين من الكويت والعائدين لها عبر مطاري الملك فهد والقيصومة

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إضافة مسارين جديدين لخدمات نقل الركاب بالحافلات للمسافرين القادمين إلى المملكة برًا من دولة الكويت الشقيقة عبر المنافذ الحدودية مع الكويت منفذ الخفجي ومنفذ الرقعي، والراغبين بالسفر جوًا من خلال مطاري الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار القيصومة الدولي بمدينة القيصومة، وكذلك المسافرين العائدين للكويت عبر هذه المطارات.
ويأتي ذلك بهدف توفير خيارات تنقل أكثر للمسافرين وتسهيل وتيسير تنقلهم والعمل على ربط هذه المنافذ الحدودية مع دولة الكويت بالمطارات في المملكة.
وأكدت الهيئة أنها أضافت هذه المسارات لتعزيز خيارات التنقل وضمان توفر خدمات النقل؛ وبهدف الربط المباشر بين هذه المنافذ الحدودية والمطارات، مشيرةً إلى أن المسار الأول يربط بين منفذ الخفجي ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، والمسار الثاني يربط بين منفذ الرقعي “شرق محافظة حفر الباطن” بمطار القيصومة الدولي بمدينة القيصومة، وبواقع 6 رحلات يومية مباشر في الاتجاهين لكل مسار، ليصل إجمالي الرحلات اليومية 12 رحلة مجدولة.